Fiyatları 800 TL'den başlıyor! 'Vücuttaki statik elektriği yere veriyor'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünler listesine alınarak tescillenen ‘Kahramanmaraş Yemenisi' asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Derinin ilmek ilmek işlendiği bir çift yemeni bir günde hazırlanıyor.

Ayakları serin tutuğu ve insan sağlığına da faydalı olduğu için yaz mevsimlerinde tercih edilen yemeni, küçükten büyüğe her yaş insan tarafından tercih ediliyor.

Fiyatların 800 ila 1000 lira arasında değiştiğini söyleyen yemeni ustası Ali Bilge, “Yemeni benim baba mesleğim ve ben 50 yıldır mesleğin içindeyiz. Bu ürünler yazlık ürünler dana derisinden yapılır yaz mevsiminde giyilir. Vücuttaki statik elektriği yere verir. Ayaktaki egzama, mantar ve kaşıntı gibi olumsuzlukları yok eder. Terletmez ve ayaklarda koku yapmaz. Herkes giyer özellikle yaz mevsiminde. Film ve dizi setlerine gönderiyoruz. Bu ürün Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Giyenler de memnun şikayet yok” dedi.

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Üretici Bahaettin Çelik ise “Yemeninin yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var ve şehrimiz yemeni ve çarık konusunda bilinen bir şehrimiz. Biz de bu işlere büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.