Fırtına alarmı! Tüm plajlar kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Şarköy'de Kaymakam Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu ilçede, bugün plajların halkın kullanımına kapatılması kararı aldı. Kararda, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Ağustos 2023 tarihinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

DENİZE GİRENLER, TEK TEK ÇIKARTILDI

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 'fırtına' uyarısı sonrası kapatılan plajlardan bazılarında, vatandaşların denize girdiği görüldü. Sahilde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denize girenleri tek tek çıkartıp, uzaklaştırdı. Belediyeden de sık sık uyarı anonsları yapıldı. Anonslarda, "Bugün bölgemizde fırtına beklendiğinden dolayı ilçemiz sınırları içindeki plajlar halkımızın can güvenliğini sağlamak maksadıyla kullanıma kapatılmış olup denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi. Bu arada fırtına nedeniyle birçok geminin Şarköy açıklarında demirlediği görüldü.

Sarıyer Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise; "13.08.2023 Pazar günü Sarıyer İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde olumsuz hava koşulları, yoğun dalga ve ters akıntı (RİP) nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girme yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yasak kapsamında, Kısırkaya'da bulunan plajın girişleri jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Yüzmek için gelen vatandaşlar plaja alınmadı. Maltepe'den Sarıyer'e yüzmek için gelen ancak plaja alınmayan Cavit Demir, "Maltepe'den geldik buraya, yaklaşık 60- 70 kilometre ileriden geldim buraya. Denize gireriz, hiçbir şey olmazsa güneşleniriz, kumsala gireriz diye ama maalesef burası daha da beter olmuş. Anadolu yakasından daha kötü. Giremeyeceğiz zaten jandarma da bırakmıyor. Manzara seyredeceğiz, denizin sesini dinleyip gideceğiz. Yapacak başka birşey yok. Belki de piknik yaparız gelmişken. Yasaklanması doğru karar, gerçekten deniz alır götürür, çok dalgalı. Pazar'ı bekliyoruz denize girelim diye ama maalesef Pazar günü de şansımıza böyle" şeklinde konuştu.