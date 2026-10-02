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Fındık fiyatları dibi gördü! Samsun, Ordu ve Giresun'da kuyruğa girdiler

02.10.2026 - 16:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fındık fiyatları dibi gördü! Samsun, Ordu ve Giresun'da kuyruğa girdiler

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş sürerken, 50 randıman fındığın kilogram fiyatı Giresun merkezde 185 liraya kadar geriledi. Sezona 200 lira bandından başlayan fiyatların ise bazı ilçelerde 195 liraya kadar yükseldiği öğrenildi.

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Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 50 randıman üzerinden 185 liraya kadar gerilerken, fiyatlardaki düşüş üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) yönelmesine neden oldu. TMO’nun kentteki alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, üreticiler ürünlerini teslim etmek için kuyruk oluşturdu.

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Sezona 200 lira bandından başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı Giresun merkezde 185 liraya kadar geriledi. Bazı ilçelerde ise fiyatların 195 liraya kadar çıktığı öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade edildi.
Sezon başında 50 randıman fındık için 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO’nun Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında yoğunluk yaşanıyor. FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde ise Giresun kalite fındığın 50 randıman fiyatı 210 lira olarak uygulanıyor. Kooperatif, üreticilere randıman başına 4 lira 20 kuruş ödeme yapıyor.

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