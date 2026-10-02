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GündemSakarya'da hasat kabusa döndü! Köylüler zararda, hepsi çamur oldu
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Sakarya'da hasat kabusa döndü! Köylüler zararda, hepsi çamur oldu

02.10.2026 - 14:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'da hasat kabusa döndü! Köylüler zararda, hepsi çamur oldu

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından suların çekilmesiyle birlikte tarlalarda zorlu çamur mesaisi başladı. Yağış nedeniyle sular altında kalan Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'ndeki marul tarlalarına giren işçiler, binbir emekle yetiştirdikleri mahsulleri çamurun içerisinden zarar görmeden toplamaya çalışıyor.

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Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonrası bazı mahalleler ile tarım arazileri adeta göle dönmüştü. Yağışların durması ve su seviyesinin gerilemesiyle birlikte Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'ndeki üreticiler ve tarım işçileri tarlalara indi.

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Çamurla kaplanan marul tarlasında güçlükle ilerleyen işçiler, ürünlerin çürümesini engellemek ve zararı en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Adeta balçığa dönüşen toprağın içerisinde adım atmakta dahi zorlanan üreticiler, binbir emek ve güçlükle yetiştirdikleri marulları tek tek keserek çamurdan arındırıyor. Su baskınının ardından mahsulün tamamen telef olmaması için zamana karşı yarışan çiftçiler, toplanan ürünleri pazar ve hallere ulaştırmak üzere kasalara yüklüyor.

Sakaryada hasat kabusa döndü Köylüler zararda, hepsi çamur oldu

Bölgedeki tarım arazilerinde hasat çalışmaları zorlu şartlar altında devam ediyor.

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