Yeşil pasaport kapsamı genişliyor: Pilotlar, mühendisler ve mimarlar için Meclis’e iki ayrı teklif sunuldu

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Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kritik iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Birçok ülkeye vizesiz ya da kolaylaştırılmış vizeyle seyahat imkânı tanıyan bu haktan belirli şartları taşıyan pilotlar ile mühendis ve mimarların da yararlanması öngörülüyor. Hazırlanan teklifler, görüşülmek üzere TBMM İçişleri Komisyonu'na sevk edildi.

GÜNDEMDEKİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Meclise gelen yeni yasal düzenleme talepleri, meslek gruplarının uluslararası alandaki operasyonel ve akademik faaliyetlerini daha rahat yürütebilmesini amaçlıyor. Öne çıkan başlıklar ve meslek gruplarına getirilen kriterler şu şekilde:

Pilotlara 5 Yıl Fiili Uçuş Şartı: Sunulan ilk teklife göre;havayolu pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan pilotlara hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor.Gerekçede, pilotların uçak teslim alma, uçuş testleri ve uluslararası eğitim süreçlerinde vize engelleriyle karşılaştığı, bunun da hem zaman hem de maliyet kaybına yol açarak havacılık sektörünü olumsuz etkilediği vurgulandı.

Mühendis ve Mimarlara 10 Yıl Kıdem Koşulu: İkinci kanun teklifinde ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki odalara kayıtlı olan ve meslekte en az 10 yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkı tanınması istendi.Yurt dışında düzenlenen kongre, çalıştay, eğitim ve teknik etkinliklere katılımın kolaylaştırılmasının mesleki bilgi birikimine ve ülkenin uluslararası projelerine katkı sağlayacağı savunuldu.

Ortak Güvenlik Şartı: Meclis'e sunulan her iki teklifte de ortak bir güvenlik kriteri yer aldı. Buna göre, ilgili meslek mensuplarının bu haktan yararlanabilmesi için Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı haklarında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranacak.

TEKLİFLER HENÜZ YASALAŞMADI

Halen İçişleri Komisyonu'nda bekleyen düzenlemelerin kanunlaşması için öncelikle komisyon görüşmelerini tamamlaması, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Mevcut kanunlara göre yeşil pasaport hakkı;belirli dereceye gelmiş devlet memurları, eski parlamenterler, belirli ihracat hacmini aşan iş insanları ve en az 15 yıllık avukatlar gibi sınırlı kesimlere tanınırken, bu tekliflerin yasalaşması durumunda kapsama havacılık ve mühendislik/mimarlık alanları da dahil edilmiş olacak.

Bu kanun tekliflerinin yasalaşma sürecindeki aşamaları ve Meclis'teki oylama takvimini yakından takip etmeye devam ediyoruz.