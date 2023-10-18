Filistin için 3 günlük milli yas ilan edilecek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündem dışı konuşmaların ardından Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin söz aldı. Zengin, "Şimdi biliyorsunuz, yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 3 günlük bir milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki bütün siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün unsurlarıyla beraber bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum Genel Kurul devam ederken bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini de burada paylaşırız. 3 günlük milli yasın bu konunun idraki açısından Türkiye'nin bir örneklik teşkil edeceğine de inanıyorum" dedi. (DHA)