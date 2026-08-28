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'Fidan Hoca' olarak bilinen sanal medya ünlüsü gözaltına alındı

28.08.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

'Fidan Hoca' olarak bilinen sanal medya ünlüsü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'müstehcenlik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından soruşturma başlatılan, 'Fidan Hoca' olarak bilinen sanal medya ünlüsü Fidan Atalay, gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda fidan hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli/rumuzlu Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin TCK 226'ncı maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282'inci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir ilinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" denildi.

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