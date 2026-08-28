Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

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Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; ilk gördüğüm kelebek gayet sağlıklıydı. Kırlangıç kuyruğu olarak adlandırılan kuyruk kısmı da oldukça güzeldi. Ancak yol kenarında görüntülediğim kelebeğin bir şekilde zarar gördüğünü fark ettim. Kanadının ve kuyruk kısmının bazı bölümleri zarar görmüş ve eksilmişti. Buna rağmen bu kelebeği görüntüleyebilmiş olmanın heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.