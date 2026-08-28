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Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

28.08.2026 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör doğa fotoğrafçısı, nadir görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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1Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Dünyanın dikkat çeken kelebek türleri arasında yer alan, siyah-beyaz çizgileri ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken zebra kırlangıç kuyruklu kelebeğin doğal yayılış alanının ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olduğu biliniyor.

2Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Geyikdüzü Yaylası'nda yürüyüş yaptığı sırada kelebeği fark eden amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak, daha önce de aynı türle karşılaştığını ancak yanında fotoğraf makinesi olmadığı için görüntüleyemediğini söyledi. İkinci karşılaşmasında da fotoğraf makinesinin yanında olmadığını belirten Öztoprak, bu kez cep telefonuna sarılarak kelebeği kayıt altına aldı.

3Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Öztoprak, görüntülediği kelebeğin kanat ve kuyruk bölümünde yıpranma ile yaralanmaya benzer izler bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

4Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği görüntüleyebilmiş olmanın heyecanını yaşıyorum diyen Recep Tayyip Öztoprak, "Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda evimin bahçesinde otururken bir kelebek dikkatimi çekti. Ben her zaman doğa fotoğrafçılığına ilgi duymuşumdur. Uzaktaki kuşları ve böcekleri daha yakından çekebildiğim bir fotoğraf makinem var.

5Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Ayrıca Ay fotoğrafçılığına da ilgi duyuyorum. Elektronikle de uğraşıyorum, hatta fotoğraf makinemin üzerindeki bataryayı bile kendim yaptım. Kelebeği ilk gördüğüm anda fotoğraf makineme ulaşamadım. Makinemi alana kadar kelebek uçup gitti. Normalde havaların sıcak olması nedeniyle gündüzleri yürüyüş yapmam, genellikle akşamüstü yürüyüşe çıkarım.

6Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Ancak o gün nedense gündüz dışarı çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Yürüyüş yaptığım sırada yol kenarındaki çiçeklerin üzerinde aynı kelebeği yeniden gördüm. O sırada da fotoğraf makinem yanımda olmadığı için cep telefonumun kamerasıyla görüntülemek durumunda kaldım.

7Doğal alanı Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye'de görüntülendi

Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; ilk gördüğüm kelebek gayet sağlıklıydı. Kırlangıç kuyruğu olarak adlandırılan kuyruk kısmı da oldukça güzeldi. Ancak yol kenarında görüntülediğim kelebeğin bir şekilde zarar gördüğünü fark ettim. Kanadının ve kuyruk kısmının bazı bölümleri zarar görmüş ve eksilmişti. Buna rağmen bu kelebeği görüntüleyebilmiş olmanın heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.