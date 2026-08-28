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Düzce’de sağanak yağışlar ulaşımı aksattı

28.08.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,(DHA)

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Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sağanak gün boyu aralıklarla etkili oldu.

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Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde de aralıklarla etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

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Kuvvetli sağanak nedeniyle özellikle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su birikintilerinin bulunduğu güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağıştan korunmak için çeşitli önlemler aldı. (DHA)

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