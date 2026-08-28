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Doğum yardımı ağustos ayı ödemeleri annelerin hesabına yatırıldı

28.08.2026 - 19:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Doğum yardımı ağustos ayı ödemeleri annelerin hesabına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda anne babaların yanında olmaya, ailelerimizi büyütmeye devam ediyoruz.

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Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerini annelerin hesabına yatırdık. Ağustos ayı ödemeleriyle birlikte bugüne kadar 1 milyon 278 bin 581 çocuk için 25 milyar lira tutarında doğum yardımı desteği sağladık. Ayrıca iki, üç ve üzeri 745 bin 150 çocuk için her ay düzenli ödeme gerçekleştiriyoruz" denildi.

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Doğum yardımı ağustos ayı ödemeleri annelerin hesabına yatırıldı

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