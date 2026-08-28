Erkeklere meydan okuyan kadın! Servis şoförlüğünün ardından taksi direksiyonuna geçti

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Kadınların yapmak istedikleri şeyler için kendilerine güvenip bir yerden başlamaları gerektiğini söyleyen Kaya, "Bence bir yerden başlamaları gerekiyor. Başlasınlar. Servis olur başka bir şey olur, kendilerine güvenip başlamaları gerekiyor" diye konuştu.