FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
04.10.2023 - 09:08 | | ANKARA, (DHA)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)