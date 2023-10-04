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FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kaldıkları belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

04.10.2023 - 09:08 | | ANKARA, (DHA)
FETÖ'nün KPSS çalışma evinde kalan 2 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin KPSS çalışma evlerinde kullanıldıkları anlaşılan ByLock hesabına giriş yapılan GSM hatlarının kullanıcısı 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. (DHA)

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