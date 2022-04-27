FETÖ'nün kaset kumpas davasÄ±nda karar çÄ±ktÄ±
Eski CHP Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal ile bazÄ± eski MHP'li yÃ¶neticilerin Ã¶zel hayatlarÄ±na iliÅŸkin olduÄŸu belirtilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin internette yayÄ±mlanmasÄ±yla ilgili, FETÃ–/PDY elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 171 sanÄ±klÄ± davada karar Ã§Ä±ktÄ±. Mahkeme, hÃ¼kÃ¼m verdiÄŸi 120 sanÄ±k hakkÄ±nda 6 yÄ±l 3 aydan 92 yÄ±l 10 aya kadar hapis cezasÄ± verdi. Bu sanÄ±klardan dinlemeleri yapan teknik ekipteki sanÄ±klar Sedat Zavar 92 yÄ±l 10 ay, Ä°lker Usta 81 yÄ±l, GÃ¼rsel Aktepe ise 72 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± aldÄ±.Â
27.04.2022 - 16:33 | | DHA