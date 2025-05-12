Fesih kararı sonrası DEM'den ilk açıklama geldi

DEM Parti Genel Merkezi önünde konuşan Pervin Buldan CNN TÜRK'ten Melike Görür'e yaptığı açıklamada, 'Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya da görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun.' değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili yaptığı ifadelerde, 'Artık Kürt sorununu çözmemek için, demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız' dedi.