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Fesih kararı sonrası DEM'den ilk açıklama geldi

12.05.2025 - 11:45Güncellenme Tarihi:
Fesih kararı sonrası DEM'den ilk açıklama geldi

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Genel Merkezi önünde konuşan Pervin Buldan CNN TÜRK'ten Melike Görür'e yaptığı açıklamada, 'Yıllardır denenen ama sonuç alınmayan, artık umutla sarılacağımız bir atmosfer yakalandı. Dikenli telleri aradan kaldırıp barışı taçlandıracağımız yeni bir dönem başladı. Sırrı Süreyya da görebilseydi keşke. Hayırlara vesile olsun.' değerlendirmelerinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili yaptığı ifadelerde, 'Artık Kürt sorununu çözmemek için, demokratik Türkiye'yi inşa etmemek için gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız' dedi.

 

 

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