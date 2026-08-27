GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFeribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Feribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi

Feribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi

27.08.2026 - 18:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

Feribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi

Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, denizlerde Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Güncel Haberler

11 yıl sonra hasat başladı! Kilosu 50 bin liradan başlıyor
#Gündem

11 yıl sonra hasat başladı! Kilosu 50 bin liradan başlıyor

İkinci el araçta büyük tuzak! Uzman isim uyardı: Yıllar sonra tespit edilip el konulabilir
#Gündem

İkinci el araçta büyük tuzak! Uzman isim uyardı: Yıllar sonra tespit edilip el konulabilir

Feribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi
#Gündem

Feribot seferlerine fırtına engeli! Açıklama geldi