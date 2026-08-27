İkinci el araçta büyük tuzak! Uzman isim uyardı: Yıllar sonra tespit edilip el konulabilir

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Ne oluyor? 3 sene, 4 sene, 5 sene mahkemeler sürüyor. Bazen bize de kızıyorlar, 'Abi şasi numarasını sen yakaladın ama niye polise bildiriyorsun?' Ben bildirmezsem bu sefer sorumluluğu ben alıyorum. Ben bunu alıcıya söylemesem arabayı alacak. 2 sene sonra, 3 sene sonra, belki 5 sene sonra yakalanacak. O demeyecek mi bana, 'Sen bu arabayı bana niye söylemedin?' diye. Burada biz mecburen eğer ki şasi numarasında oynama, herhangi bir şey varsa ekiplere maalesef ki bildirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.