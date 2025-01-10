Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi insanların yeniden kasetlere ilgi duymasına sebep oldu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, sevk edildiği Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Tayfur'un cenazesine çok sayıda seveni katılım gösterirken, ünlü sanatçının vefatının ardından kaset satışları artışa geçti. Normal şartlarda da talep gösterildiği bilinen Ferdi Tayfur kasetlerinin şu anda raflara gelmeden alıcı bulduğu belirtildi.







"FERDİ TAYFUR, ÖLMEDEN ÖNCE DE DEĞER GÖREN BİR SANATÇIYDI"

Konuyla ilgili bilgi paylaşan kasetçi esnafı Aynur Bulut, "Ferdi Tayfur'a 'Arabeskin Kralı' diyorlar. O yüzden zaten çok fazla seveni var ve ölmeden önce de değer gören bir sanatçıydı. Kaset, plak ve müzik CD'leri çok fazla satıyorduk. Öldükten sonra, 'Biz bu şarkıyı biliyoruz ama, Ferdi Tayfur'un söylediğini bilmiyorduk' diyen gençler gelmeye başladı. Yani zaten Ferdi Tayfur'a talep vardı ama, ölmesinin ardından bu durum daha da yoğunlaştı. Bir kağıt baskı üzerindeki kasetlerini bulmamız çok zor. Gelen ürünler olduğu zaman ben daha rafıma getirmeden internetten alıcı buluyor. En son sattığım kasetlerin fiyatı 250 TL civarındaydı" dedi.

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