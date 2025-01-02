Ferdi Tayfur için siyaset ve sanat dünyasından taziye mesajları

Arabesk denilen akla gelen ilk isimlerden olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefatı sonrası sanat ve siyaset dünyasından taziye mesajları geldi.

NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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MEHMET NURİ ERSOY

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tayfur vefatı sonrası şu paylaşımı yaptı: "İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, “Ferdi Baba” lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrendim.Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum.Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

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MEHMET FATİH KACIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun.

VEDAT IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ALİŞAN

Şarkıcı Alişan ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "En kıymetlilerimiz birer birer gidiyorlar. Çok üzüldüm gerçekten mekanın cennet olsun ferdi baba" ifadelerine yer verdi.