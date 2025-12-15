GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemFatih'te esnaflar arasında yumruklar konuştu!
HaberlerGündem Haberleri Fatih'te esnaflar arasında yumruklar konuştu!

Fatih'te esnaflar arasında yumruklar konuştu!

15.12.2025 - 12:56Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Müberra Gören
Fatih'te esnaflar arasında yumruklar konuştu!

İstanbul Fatih’te bir iş yerinin önünde 'yer işgali' sebebiyle iki büfenin çalışanları arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih ilçesi Hobyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde yer işgali yapıldığı iddiasıyla iki büfenin çalışanları arasında tartışma çıktı. İki çalışan arasındaki tartışma, diğer çalışanların da dahil olmasıyla büyüdü. Taraflar daha sonra yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gruba müdahale ederken, bazı kişiler kavgada yaralandı. Olay sonrası polis ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E. ve S.D. "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Güncel Haberler

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor
#Gündem

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
#Gündem

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!

Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu
#Gündem

Antalya'da eşini ve küçük kızını kesti, cinayeti ablasına izletti! Unuttuğu detay sonu oldu