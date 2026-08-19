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Fatih'te esnaf kavgası: Pompalı tüfekle öldürdü

19.08.2026 - 10:12Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Fatih'te esnaf kavgası: Pompalı tüfekle öldürdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde komşu esnafların kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Kavga sırasında taraflardan biri, pompalı tüfekle ateş açarak iki kişiyi yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı.

 Fatihte esnaf kavgası: Pompalı tüfekle öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, sokak girişlerini şeritle kapattı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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