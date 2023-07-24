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Fatih'te 3 kişi kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı

Fatih'te akşam saatlerinde otomobille caddelerde dolaşan 3 kişi, kaldırımda bulunan kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı. Saldırganlar o anları sosyal medyada paylaştı.

24.07.2023 - 16:05 | | İSTANBUL DHA
Fatih'te 3 kişi kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı

Fatih'te caddede dolaşan bir otomobildekiler, yol kenarında duran kadınların yanlarına yaklaşarak "Çalışıyor musun" diye sordu. Kadınlara daha sonra yangın tüpüyle gaz sıkan araçtakiler "git buradan" diye bağırarak hızla uzaklaştı.

Fatihte 3 kişi kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı

Birden fazla kadına aynı şekilde saldıran araçtakilerin o anları da sosyal medyada "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştığı kaydedildi. Yakın zamanda çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Fatihte 3 kişi kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı

Fatihte 3 kişi kadınlara yangın tüpüyle gaz sıkarak saldırdı

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