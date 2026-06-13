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Facianın eşiğinden dönüldü! 5 katlı binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

13.06.2026 - 17:37Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Facianın eşiğinden dönüldü! 5 katlı binanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü

Silivri'de fırtına nedeniyle 5 katlı metruk bir binanın çatı duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Büyü paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı. İşte detaylar...

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Silivri'de aniden bastıran fırtınada facianın eşiğinden dönüldü. Saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ziyabey Sokak'ta meydana gelen olayda aniden bastıran fırtına nedeniyle, 5 katlı metruk bir binanın çatısındaki duvar büyük bir gürültüyle koptu.

Kopan beton parçaları, yan tarafta bulunan tek katlı bir evin çatısına ve bahçedeki barakanın üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyması üzerine olay yerine doğalgaz patlaması ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, olayın patlama değil, fırtına nedeniyle çöken çatı duvarı olduğu tespit edildi.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Duvarın çöktüğü sırada evde tek başına bulunan bir adam, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşayan adam, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaydan yara almadan kurtulan vatandaşın, metruk apartmanın sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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