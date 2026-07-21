YKS’ye giren gençlere enerji bursu

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TENMAK Araştırma Burs Programları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başında bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Araştırma Burs Programları başlatacağını duyurmuştu. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride kurgulanan program, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.

YKS ile Aynı Gün Açıklandı

TENMAK Araştırma Burs Programları’nın ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Üniversite Eğitiminin İlk Gününden Destek

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar, “2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13.750 TL başarı bursu sağlayacağız.” dedi.

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Gençlerimizin Her Zaman Yanında Olacağız

Bakan Bayraktar, “Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini de kullandı. Başvuru tarihlerinin 1-15 Eylül 2026 olduğunu paylaşan Bakan Bayraktar, paylaşımında, burs başvurusunun yapılabileceği internet sitesi bağlantısına da yer verdi.

27 Lisans Programı

Başarı bursu çağrısına, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

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Başvurular Çevrimiçi

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

Her Lisans Programı İçin Kontenjan

Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.

Stratejik Alanlar

Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

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Uzman Danışmanlar Atanacak

Program kapsamında ayrıca her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece, öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.

Program Farklı Çağrılarla Genişletilecek

Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3 ve 4’üncü sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak.