Traktörün giremediği dağlarda tırpan sesleri geliyor: Ağrı ve Kars’ta zorlu kış mesaisi başladı!

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Ağrılı çiftçilerden Hüseyin Turan, AA muhabirine, ot biçmek için Ortayokuş köyünden geldiğini söyledi.



Kışın uzun geçtiği kentte hayvanlar için otları biçtiklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:



"Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, bu nedenle her sene ot biçiyoruz. Bizim köyde de yaklaşık 30-40 kişi tırpanla ot biçiyor. Komşu köye çalışmaya geldik, yevmiyemizi alıyoruz. Bu sıcağın altında çalışmak zordur. Tırpanla ot biçmek zaten çok zor bir iş. Gün doğmadan işe başlıyoruz."