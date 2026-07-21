Tadan bir daha vazgeçemiyor! Köylünün en önemli geçim kaynağı oldu: Hasat başladı

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Yaklaşık 30 yıldır karpuz üretimi yapan Ozan Koç, sezonun üretici açısından oldukça iyi geçtiğini belirterek, "Yaklaşık otuz yıldır Erikleryurdu köyünde karpuz üretimi yapıyoruz. Bu yıl sezonumuz çok iyi başladı. Verimlerimiz güzel, satışlarımız da Allah'a şükür hızlı oluyor. Böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek" dedi.Erikleryurdu karpuzunun lezzetinin bölgenin toprak yapısından kaynaklandığını belirten Koç, "Toprağımız kumlu olduğu için karpuz istediği tüm vitamin ve mineralleri alabiliyor. Asıl lezzeti veren de bu kumlu toprak yapısı. Bu nedenle karpuzlarımız çok tatlı ve bol sulu oluyor" diye konuştu.