Eyüpsultan'da toprak kaydı, 2 bina mühürlendi

Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında gece saatlerinde toprak kaydı. Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.