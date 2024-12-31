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Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşı şeridine geçerek İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi kaldırıldıkları, hastanede hayatını kaybetti.

31.12.2024 - 22:04 | | Baran AKKAYA - Armağan GÖKMEN - Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı

Kaza saat 19.30 sıralarında 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine ilerleyen Abdullah Semih Aydın(22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun karşı yönüne geçerek Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Abdullah Semih Aydın ile ön yolcu koltuğunda oturan Ceyda Öztürk'ü(23) bulundukları yerden çıkardı. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın ve Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yol kısa süreyle trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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