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Eyüpsultan'da dilencinin pazar arabasından altın çıktı!

16.06.2025 - 10:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Eyüpsultan'da dilencinin pazar arabasından altın çıktı!

Eyüpsultan'da vatandaşların duygularını istismar eden bir dilencinin pazar arabasından 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın çıktı.

Eyüpsultan'da vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yapıldı. 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Alibeyköy'de yapılan operasyonda elinde mendille "durumum yok" diyerek vatandaşlardan para isteyen bir kadın takibe alındı. Dilencilik yaptığı belirlenen kadının pazar arabasında ve üzerindeki poşetlerde paralar ve 10 çeyrek altın bulundu. Toplam 35 bin 985 TL nakit paraya ulaşıldı. S.M. isimli kadın hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Üzerinden çıkan paralara ise "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararı doğrultusunda el konuldu.

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