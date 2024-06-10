Evrim Alasya: Erkek gibi erkeklere hasret kaldım

Daha önce Güneşin Kızları ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda yer alarak başarılı oyunculuğundan sıkça söz ettiren Evrim Alasya Saba Tümer'in Youtube kanalına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen 'Sınırların özel hayatına yansıyor mu?' sorusuna 'Herkesin kendi alanı olmalı' diyen Alasya açıklamalarıyla dikkat çekti.

"KENDİMİ SORGULUYORUM BAZEN"

Oyuncu, "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" dedi.

"ÜNLÜ TUFANINA KAPILMAMAK ZOR BİR ŞEY"

Alasya, "Genç oyuncuları nasıl buluyorsun?" sorusuna, "Ben zaten güzelim oyunculuğu öğrenmesem de olur' özgüvenine sahip olanını da gördüm, çabalayanı da. Genç yaşta böyle bir işi yaparken o ünlü tufanına kapılmamak zor bir şey. Yargılamıyorum. Ama jenerasyon farkı var. Biz deneyimli oyuncuların karşısında daha saygılıydık. Şimdiki nesil de o korku yok. Her şeyi bildiklerini düşündükleri için, bir şey öğrenmeleri zor oluyor" yanıtını verdi.

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"MOBBİNGLERE MARUZ KALDIM"

Oyuncu, "Hiç pes etme noktasına geldin mi?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

Pandemide pes etme noktasına geldim. Yanlış bir menajerle çalışıyormuşum, değiştirince fark ettim. Eve kapanma döneminde içime kapandım ve hiçbir şey yapamayacağım, yaşım ilerliyor paniğine kapıldım. 'Hayat, bir dizide oynayıp kazandığın parayı ev kirasına yatırmaktan ibaret mi?' sorusunu kendime sormaya başladım. İzmir'e yerleşmeye karar vermişken, bir projeden teklif aldım. Daha yiyecek ekmeğim varmış diyerek, devam ettim. Mesleğe başladığımda çok ciddi mobinglere maruz kaldım. Onun olmaması gereken bir şey olduğunun farkında değildim o zamanlar. Ters motivasyon yöntemini kullanan baskıcı yönetmenlerle çok karşılaştım. Ben sağlam durmayı başardım ama çok arkadaşımın mesleği bıraktığına şahit oldum.