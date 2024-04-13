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Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

13.04.2024 - 13:42 | | Oğuzhan CİN / İSTANBUL (DHA)
Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturması sonrası yazıyı yazdığı öne sürülen Evren Barış Yavuz'u 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından gözaltına aldı. Yavuz, işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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