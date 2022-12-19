Evli milyonlarca çifti kapsıyor! Flaş 'cinsel ilişki' kararı

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Cinsel birliktelik kuramadıkları gerekçesiyle birbirlerine dava açan bir kadın ile erkeği ‘eşit kusurlu’ sayarak boşayan mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sağlık sorunu yoksa, cinsel ilişkinin kurulamadığı durumlarda kabahatin erkekte olduğunu belirtti. Bunun yanında Avukat Cansen Erdoğan evlilikte cinsel ilişkiden kaçınmanın tazminat sebebi olduğun ifade ederek konuyla ilgili detaylar anlattı.

YARGITAY NE KARAR VERDİ?

Yargıtay, evliliklerde yargıya taşınan ‘cinsel ilişki kuramama’ konusuyla ilgili dikkat çekici bir karara imza attı.Maraş'ta H.Y. isimli erkek, eşiyle yeterince cinsel ilişki yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı. 4 gün sonra da eşi E.Y., H.Y.’ye karşı aynı nedenle boşanma davası açtı. 6 aylık çifti boşayan mahkeme, ‘eşit kusurlu’ gördüğü kadın ile erkeğin tazminat taleplerini reddetti. Ancak E.Y., manevi yönden itirazda bulunarak dosyayı temyize götürdü.Kadının itirazını haklı bulan Yargıtay, eşiyle cinsel ilişki yaşamayan erkeğin ‘tam kusurlu’ olduğuna hükmetti ve mahkemenin verdiği kararı bozdu. “Tarafların evlilikleri sürecinde sağlıklı cinsel ilişki kuramadıkları soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır” denilen kararda, sağlıklı cinsel ilişkide kadın ve erkeğin cinsel ilişki kurmalarına yönelik fiziksel engellerin bulunmaması halinde, erkeğin kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

CİNSEL İLİŞKİYİ REDDETME BOŞANMA SEBEBİ

Cinsel ilişki ile ilgili evli milyonlarca çifti ilgilendiren detayları anlatan Avukat Cansen Erdoğan, "Cinsel ilişkinin kadının veya erkeğin kusurundan dolayı kurulaması taraflar arasındaki cinsel uyumsuzluk ve buna benzer cinsel sorunlar hukuki anlamda evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklindeki genel boşanma sebebi olarak kabul ediliyor." dedi.

CİNSEL İLİŞKİYİ REDDEDEN TAZMİNAT ÖDÜYOR

Erdoğan, cinsel ilişkiyi reddeden eşin tazminat ödeyeceğinin altını çizerek, "Cinsel uyumsuzluk aynı zamanda bir tazminat sebebi olarak kabul ediliyor. Burada cinsel ilişkide önce sorunu kimde olduğu tespit edilmesi gerekiyor. Örneğin vajinismus, erken boşalma gibi geçici ve tedavi edilebilir bir rahatsızlığın bulunması halinde tedaviden sonra bunun değerlenmesi gerektiğine karar veriliyor. Ama cinsel problemi olan eş tedaviden kaçıyorsa bu problem geçici ve tedavi edilebilir olsa bile tedaviden kaçınma hali kusur olarak kabul ediliyor. Hem boşanmaya hem de kusurlu olan eşin tazminat ödemesine hükmedebiliyor." şeklinde konuştu.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEME SÜRESİ ÖNEMLİ

İlişkiye girmemesin boşanma sebebi sayılması için belli süre olması gerektiğini söyleyen Erdoğan "Bu arada bir süre önce Yargıtay'ın yine bu konuyla ilgili önemli bir kararı var. Evlendikten sonra geçen 5 gün içerisinde cinsel ilişki kurulamadığı için açılan cinsel ilişki davasının reddine karar vermişti. Yine aynı dönemde 5 aylık evli çiftin cinsel ilişki kuramamasını ise boşanma nedeni olarak saymıştı. Buradan şunu anlıyoruz. Cinsel ilişkinin kurulamaması taraflardan birinin cinsel ilişkiyi reddetmesi konusunda en önemli husus ilişkiyi reddeden eşin bir rahatsızlığının olup olmaması, eğer yoksa bunun bir boşanma sebebi olabilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Yani cinsel ilişkiye girilemeyen 5 günün boşanma sebebi sayılması için az olduğu, 5 ayın ise sürenin yeterli olduğu ifade edildi." şeklinde konuştu.