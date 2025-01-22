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Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu

22.01.2025 - 12:50Güncellenme Tarihi:
Evinin önünde cesedi, bahçe duvarının yanında mezar taşı bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'in (73), evinin önünde ipe asılı cansız bedeni bulundu. Evin bahçe duvarının önünde ise önceden hazırlanan Derin’e ait mezar taşı olduğu görüldü.

Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'i, evinin önünde ipe asılı halde gördü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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