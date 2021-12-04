Evin götürdüğü şey 65 milyon yıllık deniz fosili çıktı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı fosili bulundu. Tut ilçesi Hacı Mahammet Dağı’nın Yarpuzlu bölgesinde bulunan fosili evinde muhafaza eden Mustafa Küçüktaş, bu fosillerin Tut’un yaklaşık 10 hektar alınana yayıldığını dile getirdi.

Mustafa Küçüktaş, “Bundan 10 yıl önce doğa yürüyüşüne çıkıyordum. Bulduğum ilginç taşları topladım. Böyle 20-30 tane falan elimde oldu. En son bir arkadaşımla karşılaştım, bu taşları gördü. Bunların fosil olduğunu söyledi. Yani bunları 10 hektarlık alanda, en iyilerini topladım. Küçük ve kırılmış olanları toplamadım. Elimde şu an 100’ün üzerinde fosil var. İşte bu elimdeki parçayı da yeni buldum. Bunun mercan olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fosillerin bulunduğu bölgenin incelenmesi gerektiğini kaydeden Küçüktaş, “İlçemizde tam bir inceleme yapılmadı. İstanbul’dan, üniversiteden bir hocamız gelecekti, pandemiden dolayı gelemedi. Buraya hocalar davet edilebilir ve daha sonra burası doğal sit alanı ilan edilebilir” diye konuştu.

Mehmet Ayaz, fosillerin bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Tut ilçesinin kuzey bölgesinde bulunan ve bin 700 - 2 bin 100 rakımlı Hacı Muhammet Dağı ve çevresindeki yaklaşık 10 hektarlık alanda 40 milyon ile 155 milyon yıl öncesine ait deniz canlısı fosilleri bulunuyor.

Daha önce Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölgeden alınan örnekler İstanbul Üniversite’sine gönderilerek laboratuvarlarda incelenmişti. Eosen, Üst Kratase dönemine ait deniz canlısı fosiller aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplaması nedeniyle dünyada eşsiz olabileceği belirtiliyor. Daha geniş ve derinlemesine bir araştırmayla bu bölgedeki fosil çeşitliliğinin artacağı tahmin ediliyor.