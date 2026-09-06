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Evde silah bakımı facia ile sonuçlandı: Babasının silahından çıkan mermi oğlunun ölümüne neden oldu

06.09.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Evde silah bakımı facia ile sonuçlandı: Babasının silahından çıkan mermi oğlunun ölümüne neden oldu

Bitlis’in Hizan ilçesinde evinde silahının bakımını yapan babanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, karşısında oturan oğlu hayatını kaybetti.

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Olay, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı.

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Silahtan çıkan mermi, o sırada karşısında oturan oğlu E.Ç.’nin karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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