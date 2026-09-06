Av sezonuyla birlikte çileleri de başladı: Nehir ağzındaki sığlaşma balıkçılara zor günler yaşatıyor

6

Bu yüzden teknelerimiz denize açılamıyor. Bu durum büyük teknelerimiz için daha vahim bir durum. Boğaz ağızımızda 2 metreye yakın bir su var. Buda büyük teknelerimizin içeri giriş çıkış yaparken büyük tehlikeler altında kalmasına neden oluyor. Beklentimiz 156 tane liman ve barınaktan oluşan Karadeniz'de Sakarya gibi güzide bir ilin Karasu ilçesinde bir liman barınağının olmaması çok üzüyor bizi. Biz bunun önlemini değerli büyüklerimizden bekliyoruz" dedi.