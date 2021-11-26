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Evde beslediği pitonu TikTok'tan paylaştı! Yılana el konuldu

Kırıkkale'de bir evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el konulan yılan ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

26.11.2021 - 12:53 | | İHA
Evde beslediği pitonu TikTok'tan paylaştı! Yılana el konuldu

Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı.

Evde beslediği pitonu TikToktan paylaştı Yılana el konuldu

Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.Mç'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.

Evde beslediği pitonu TikToktan paylaştı Yılana el konuldu

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu. Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı. El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

Evde beslediği pitonu TikToktan paylaştı Yılana el konuldu
Evde beslediği pitonu TikToktan paylaştı Yılana el konuldu

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