Ev sahibi- kiracı herkes için geçerli! Yargıtay'dan yasak kararı

Apartman ve sitelerde kapı önlerine bırakılan ayakkabı ve ayakkabılıklar ile koridorlara konulan eski eşyalar, bisiklet ve dambıl gibi spor aletleri sıkıntı yaratıyor. Daire kapısı önüne ayakkabı veya herhangi bir eşya koyan kat malikleri ve kiracılar mahkemelik olabiliyor. Ortak geçiş alanı olan kapı önüne ayakkabı ve ayakkabılık, bisiklet, spor aleti gibi eşyalar koymak ve geçişi engellemek Yargıtay içtihatlarınca yasak. Uyarınıza rağmen kapı önüne ayakkabı, eşya koyan kiracı ya da ev sahibi komşunuza dava açarak bu ayakkabı ve eşyaları kaldırtmanız mümkün. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu konu ile ilgili merak edilen soruları kat mülkiyeti hukuku uzmanı avukat Mustafa Şeref Kısacık'a sordu. İşte Armutçu'nun köşesinden aktardıkları...

ÇİZME BIRAKANA NE YAPMALI?

Okur S.M: Karşı komşum kapı önüne merdiven boşluğuna uzayacak şekilde sürekli ayakkabı, terlik, çizme, ayakkabı kutuları bırakıyor. Koridor çok dar, elimizde market poşetleri ile ayakkabıların üzerinden atlayarak kendi evimize gidebiliyoruz. Kaldırmasını rica ettik. Kavga çıkardı. Yargıtay’ın bu konuda bir yasaklama kararı varmış. Bu karar çerçevesinde ayakkabı koymamasını isteyebilir miyiz? Bu konuda apartmanda yasaklama kararı mı almalıyız?

BİSİKLET KONULABİLİR Mİ?

Okur B.K: Kiracı olan komşumuzun dört çocuğu var. Kapı önü ve bizim bulunduğumuz üçüncü kata, dört bisiklet, kaykay, dambıl gibi ayağımıza takılan spor aletleri, top vs koyuyorlar. Yöneticimiz ve aynı kattaki komşular olarak uyarmamıza rağmen hiçbir şekilde kaldırmıyorlar. Yan komşumun yaşlı annesi takılıp yere düştü. Çaresiz kaldık, ne yapabiliriz?

RAHATSIZ EDECEK KULLANIM YASAK

Avukat Kısacık: Apartman ve sitelerde yaşayanlar gerek dairelerini ve gerekse ortak alan yer ve tesisleri kullanırken başkalarını rahatsız etmemeli, yasalara ve yönetim planına (YP) uygun davranmalıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 18. maddesi gereği ortak alanları kullananlar diğer kişileri rahatsız edici şekilde kullanım yapmamalıdırlar. KMK’nın 4. maddesine göre koridorlar mutlak ortak alanlardır. Burayı kullanırken, diğer insanların oradan yararlanmasını engelleyecek şekilde ayakkabı, terlik, çizme ve botlar, bunların boş kutuları ya da diğer eşyalar koridora konulmamalıdır. Yargıtay’ın kararı da kapı önlerine ayakkabı ve ayakkabılık konulmaması yönündedir.

SULH HUKUKTA DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Okurlarımız önce komşularını ayakkabı, bisiklet, spor aleti vb eşyalarını kaldırmaları konusunda uyarmalılar. Bu konuda uyardığınız halde aynı şekilde davranmaya devam ediyorsa, bulunduğunuz yerin sulh hukuk mahkemesinde dava açarak, yapılan müdahalenin engellenmesi, koridora ayakkabı, bisiklet, spor aleti vb şeylerin koyulmaması, ortak alan olan bodrum, sığınak gibi yerlerdeki eski koltuk, dolap gibi eşyaların kaldırılması yönünde karar verilmesini isteyebilirsiniz. Mahkemenin vereceği karara rağmen bu ayakkabılar, eşyalar kaldırılmazsa, aldığınız mahkeme kararını icraya koyarak kolluk kanalı ile bu ayakkabı ve eşyaları kaldırabilirsiniz.

YÖNETİM PLANI’NA HÜKÜM

Bu tür sorunların yaşanmaması için, ortak yerlerin nasıl kullanılacağı, kurallara uymayanlar için hangi müeyyidelerin uygulanacağı konusunda Yönetim Planı’na (YP) hüküm konulmalıdır. Eğer buna ilişkin bir düzenleme yoksa, Genel Kurul’da kat malikleri kurulu ya da toplu yapı temsilciler kurulunda alınacak kararla YP’de değişikliği yapılarak, kapı önüne ayakkabı, koridora bisiklet, spor eşyası, sığınağa eski eşya konulmasını yasaklayabilirsiniz. Yasağa uyulmamasının müeyyideleri de belirlenebilir. Her ne kadar genel kurul kararı ile böyle bir düzenleme yapılabilirse de bu düzenlemenin YP ile yapılması daha doğru ve kalıcı olur.

YARGI KARARINA UYMUYORSA...

Ama öyle bir komşu var ki, hiçbir şey fayda etmiyor. Ne YP dinliyor ne hukuk tanıyor. Sürekli gürültü yapıyor, ortak yerlere eşyalarını koyuyor, apartmanda kavga kıyamet koparıyor. Gürültü yapmaması, bu şekilde davranmaması, ortak yerlere koyduğu eşyaları kaldırması yönünde alınan mahkeme kararlarını bile dinlemiyor. Bu komşulara karşı ne yapılabileceğini soran okurlara da bir yanıtımız var. KMK’nın 25. maddesine göre binadaki diğer malikler sayı ve arsa payı çoğunluğuyla alacakları kararla, dava açıp o kişinin hissesini satın alabilirler. Böylece, kurallara uymayan, kavga-gürültü çıkaran kötü komşularından tamamen kurtulabilirler.