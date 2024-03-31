Ev sahibi dehşeti: Kiracısının yüzüne asit döktü!

Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.

Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösteren Küçükay, "Olay anından itibaren başta Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş, yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan gözaltına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz, daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye'de demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur" dedi.