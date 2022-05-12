Etkinlik yasağı getirilmişti! Eskişehir Valiliği'nden kararın nedenine ilişkin açıklama

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 10 Mayıs itibarıyla 15 günlüğüne yasakladı. Kentte 12- 15 Mayıs tarihleri arasında müzik festivalini yapmayı planlayan organizasyon şirketi ise kararın iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Eskişehir Valiliği'nin yasaklarla ilgili savunmasını alıp, başvuruyu reddetti. Organizasyon şirketi avukatı Hüseyin Akçar, mahkeme kararı sonrası 4 günlük müzik festivalinin 9- 12 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Festivalde, aralarında Teoman, Can Bonomo, Haluk Levent, Levent Yüksel, Emre Aydın, Hayko Cepkin, Gazapizm ve Yeni Türkü gibi sanatçıların sahne alacağı platform, karar sonrası söküldü. Festivalin yapılacağı alan tamamen boşaltıldı.

TEK TEK GEREKÇELER SIRALANDI

Öte yandan Eskişehir Valiliği'nin İdare Mahkemesi'ne gönderdiği savunma yazısında; terör örgütlerinin Türkiye'deki eylem hazırlıkları ile Bursa'daki terör saldırısı hatırlatılarak, "DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylemler hazırlığı içinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı mola tesislerinde yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek birçok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son güne bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu, 20/04/2022 tarihinde Bursa'da yapılan saldırıyı üstelenen şahısların halen yakalanamadığı göz önünde bulundurulduğunda düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı" denildi.