Eskişehir'de kuş gribi alarmı! Yüzlerce hayvan itlaf edildi

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bulunan bir şahsa ait aile çiftliğindeki yaklaşık 20 tavuktan 10’unun geçtiğimiz günlerde 15 tavuğun aniden telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan incelemelerde, daha önce kuş gribi tespit edilen Konya’nın Çeltik ilçesinden bölgeye tavuk getirildiği belirlendi. Sivrihisar İlçesi’nde telef olan tavuklar üzerinde yapılan incelemelerde de kuş gribi tespit edildi.

5 MAHALLEDE SIKI KARANTİNA

Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi’nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan Buzluca, Kaldırım, Buhara ve Benlikuyu mahallelerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

SIĞIRCIK MAHALLESİNDE 204 KANATLI HAYVANIN TAMAMI İTLAF EDİLDİ

Mahallelerde jandarma ekiplerinin denetimleri sürürken, Sığırcık Mahallesi'nde 6 vatandaşa ait aile çiftliğindeki kanatlı hayvanının tamamının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildiği, kireçlenerek gömüldüğü öğrenildi. Ekiplerinin çevre mahallelerde de inceleme ve araştırmalarının devam ettiği belirtiliyor.

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