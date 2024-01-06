Eskişehir'de kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi; 11 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Maden ocağından çıkan Selçuk Y. idaresindeki 26 RT 797 plakalı kamyon, yol ayrımına gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Uğur S. yönetimindeki 26 EBB 177 plakalı halk otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüs sürücüsü Uğur S. ile araçta bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)