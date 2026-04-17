Eskişehir’de hamam tuzaklı dev vurgun! Çobanları hamama götürüp 5 milyonluk ahırı boşalttılar
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde eşine az rastlanır bir hırsızlık olayı yaşandı! Gözlerine kestirdikleri ahırdaki hayvanları çalmak için şeytani bir plan yapan şüpheliler, ahırda görevli çobanları "Ankara’da hamama götürelim" diyerek bölgeden uzaklaştırdı. Çobanlar hamamda ter dökerken, diğer suç ortakları kamyonlarla ahıra girerek piyasa değeri 5 milyon lira olan 36 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Jandarma dedektiflerinin (JASAT) nefes kesen takibi sonucu, çalınan hayvanlar Afyonkarahisar'da satılmak üzereyken bulundu.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çobanları Ankara’da hamama götürüp, ahırlardaki 5 milyon lira değerindeki 36 büyükbaşı çalıp sattığı tespit edilen 8 şüpheliden 4’ü, tutuklandı.
Sivrihisar ilçesine gelen 3 kişi, büyükbaş hayvan ahırlarında görevli çobanları Ankara’da hamama götürdü. Bu sırada diğer 3 kişi ise ahırlara kamyonlarla gelerek 36 büyükbaş hayvanı çalıp, kaçtı. Çobanların ihbarı üzerine harekete geçen Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin araştırmasında kamyonla çalınan büyükbaş hayvanların Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine götürülerek satıldığı tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir ve Afyonkarahisar’da yapılan eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri 5 milyon lira olduğu belirtilen 36 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Sivrihisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.