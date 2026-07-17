Türkiye'nin saklı cenneti! 10 saat yürüyerek ulaşılıyor, gören dönmek istemiyor

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Mavi, turkuaz ve yeşilin farklı tonlarını bir arada barındıran buzul gölleri, özellikle Yeşil Göl ve Merk Yaylası, Erzincan başta olmak üzere çevre illerden gelen doğa tutkunlarının gezi rotasında yer alıyor. Bölge, yerli ve yabancı kampçılar ile dağcıların da uğrak noktaları arasında bulunuyor.