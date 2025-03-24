Eskişehir'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumluğu desteği verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Eskişehir'de Nohut Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Sivrihisar çiftçisine nohut tohumluk desteği verildi. Azkan cinsi nohut tohumlarının yüzde 50 hibeli olarak üreticilere teslim edildiği törene İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu, Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, İlçe Müdürü Erhan Ulutürk, mahalle muhtarları, projede görevli İl/İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı. Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Sivrihisar'da nohut üretimi yapan 32 çiftçiye 1080 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 10 bin 800 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında üreticilere, 7 bin 270 dekar alana ekilmek üzere 72 bin 700 kilogram Azkan nohut tohumunun yüzde 50 hibeli olarak teslim edileceği aktarıldı.



AZKAN ÇEŞİDİ NOHUT TOHUMLUKLARININ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 2021 yılında Alpu, 2022 yılında Mahmudiye ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra Azkan çeşidi nohut, çiftçiler tarafından benimsenerek yoğun talep gördü. Bu kapsamda üreticilere 2023 yılında 58 bin 800 kilogram, 2024 yılında ise 103 bin kilogram hibeli tohum desteği verildi. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen; kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir İlinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edileceği belirtildi.