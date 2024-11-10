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Eskişehir'de 5 mahalleye "kuş gribi" karantinası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. İlçedeki 5 mahalle karantinaya alınırken kanatlı hayvanların itlaf edileceği öğrenildi.

10.11.2024 - 14:28 | | AA
Eskişehir'de 5 mahalleye "kuş gribi" karantinası

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

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