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Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi! Jandarma ekipleri baskın yaptı

Eskişehir'de, jandarma ekipleri, baskın yapılan evde 406 sahte 100 dolar ele geçirdi. Şüpheli Ü.A. tutuklandı.

03.10.2023 - 15:51 |
Eskişehir'de 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi! Jandarma ekipleri baskın yaptı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüpheli Ü.A.'nın sahte dolar sattığı bilgisiyle harekete geçti. Bir süre takip edilen şüphelinin evine baskın yapan jandarma ekipleri, aramalarda 406 adet sahte 100 dolar ele geçirdi.

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Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Ü.A., 'Parada sahtecilik’ suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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