Eski sevgiliye velayeti davası! Nursace’nin sahibinden mahkemeye dilekçe: ‘Yaşlı, cahil, paranoyak insan’ gibi hakaretler

Ayakkabı ve çanta markası Nursace’nin sahibi Belaruslu sevgilisine velayet davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, ayakkabı ve çanta markası Nursace’nin sahibi Nurettin Çelik (53) ile Belaruslu Valeryıa Korosteleva (28) 2017 yılında tanıştı. Çiftin evlilik dışı ilişkisinden 2019 yılında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Nurettin Çelik çocuğu henüz 4 aylıkken nüfusuna aldı. Çelik ile Korosteleva geçen yıl ayrıldı. Bunun üzerine Çelik, çocuğun yurtdışına kaçırılma ihtimali nedeniyle Aile Mahkemesi’ne başvurarak çocukla şahsi ilişki kurulması davası açtı. Mahkeme de baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde ve dini bayramlarda şahsi ilişki tesisi kurulmasına karar verdi. İddiaya göre Korosteleva, mahkeme kararına rağmen bugün 4 yaşında olan Monanur’u babasıyla görüştürmemeye başladı.

‘ÇOCUĞU YALNIZ BIRAKIYOR’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Dilekçede, “Korosteleva, küçük kızıyla yaşadığı eve müvekkilin tanımadığı kişileri getirmektedir. Müvekkil bu durumdan rahatsızlığını dile getirdiğinde, ‘yaşlı, cahil, paranoyak insan’ gibi hakaretlere maruz kalmaktadır. Küçük çocuğu evde yalnız bırakıp gece kulüplerinde eğlenen davalı, otellerde kalarak sabah alkollü şekilde eve gelmektedir. Çocuğun eğitimini de aksatan davalı, bir yılda toplam 98 gün çocuğu okula göndermeyerek devamsızlık yapmasına neden olmuştur. Düzensiz bir hayat yaşayan ve sık sık ülke değiştiren davalı, küçük çocuğu da bu hayata adapte etmeye çalışmış, istismara açık hale getirmiştir. Müvekkil çocuğunu Müslüman olarak yetiştirmek istemekte, davalı ise Hıristiyan birey olup Müslüman birey yetiştirmeyi amaçlamamaktadır. Bu nedenle çocuğun velayetinin anneden alınarak müvekkile verilmesini istiyoruz” denildi.

‘İDDALARI ÇİRKİN VE ASILSIZ’

Davaya cevap veren Korosteleva’nın dilekçesinde ise, “Müvekkil, velayet hakkını hiçbir şekilde kötüye kullanmamış, çocuğun babasına gösterilmesi konusunda kişisel ilişki tesisine uygun davranmıştır. Müvekkile yöneltilen iddialar oldukça çirkin, asılsız ve kötü niyetlidir. Nurettin Çelik, yoğun çalışan bir iş adamıdır. Velayetin babaya verilmesi halinde çocuğun bakıcılarla ilgisiz ve sevgisiz büyüyeceği ortadadır. Çocukla kişisel ilişki günlerinde dahi baba çocuğu bakıcılara emanet ederek gitmektedir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.