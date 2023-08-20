Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e Mustafa Varank'tan 'Er Meydanı' teklifi
Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’ün birkaç aydır konuşulan "kafes dövüşü" ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan "Er Meydanı" meydanı teklifi geldi.
Geçen Haziran ayında birbirlerine meydan okuyan Musk ve Zuckerberg’ün dövüşü dünya tarafından merakla bekleniyor. Dövüşün nerede yapılacağı ve tarihi henüz belli olmazken İtalya'nın ev sahipliği yapma ihtimali ortaya çıkmıştı.
In our country, oil-wrestling has a place as a peaceful means of settling scores.— Mustafa Varank (@varank) August 20, 2023
We invite you to the "Er Meydanı" in Türkiye to do this thing right. @elonmusk @finkd https://t.co/Jn6AwOHKEQ pic.twitter.com/TdLPuEHecF
Musk sahibi olduğu X’te (Twitter) dövüşme istekleriyle ilgili süreci anlatırken şu açıklamayı yapmıştı: Aslında ben dövüş konusunda sadece şaka yapmıştım. Zuckerberg ‘Yer söyle geliyorum’ deyince Roma’daki antik Kolezyum’u söyledim. Ama Zuckerberg bunu reddetti. ‘Evinde dövüşelim’ dedim, şehir dışında olduğunu öne sürdü. Beni dövüşten kaçmakla suçluyor ama asıl kaçan kendisi. Çünkü döveceğimi biliyor.