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Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e Mustafa Varank'tan 'Er Meydanı' teklifi

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’ün birkaç aydır konuşulan "kafes dövüşü" ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan "Er Meydanı" meydanı teklifi geldi.

20.08.2023 - 22:35 |
Elon Musk ve Mark Zuckerberg'e Mustafa Varank'tan 'Er Meydanı' teklifi

Geçen Haziran ayında birbirlerine meydan okuyan Musk ve Zuckerberg’ün dövüşü dünya tarafından merakla bekleniyor. Dövüşün nerede yapılacağı ve tarihi henüz belli olmazken İtalya'nın ev sahipliği yapma ihtimali ortaya çıkmıştı.

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan iki teknoloji liderine teklif geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'ü Türkiye'ye davet etti. Yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki "Er Meydanı"na davet ediyoruz." dedi.

Musk sahibi olduğu X’te (Twitter) dövüşme istekleriyle ilgili süreci anlatırken şu açıklamayı yapmıştı: Aslında ben dövüş konusunda sadece şaka yapmıştım. Zuckerberg ‘Yer söyle geliyorum’ deyince Roma’daki antik Kolezyum’u söyledim. Ama Zuckerberg bunu reddetti. ‘Evinde dövüşelim’ dedim, şehir dışında olduğunu öne sürdü. Beni dövüşten kaçmakla suçluyor ama asıl kaçan kendisi. Çünkü döveceğimi biliyor.

 

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