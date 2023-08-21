Kadıköy'de yangında can pazarı! Balkona sıkışan aile 3. kattan zemine atladı: 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, saat 04.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede kalan Hatice Arslan, eşi Cemil Arslan ve kızları Şeyma Arslan, yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalıştı. Alevlerin kısa sürede daireyi sarmasından dolayı aile balkona çıktı. Alevlerin balkona doğru ilerlemesi üzerine demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3. kattan, zeminde bulunan çardağın üzerine bıraktı. Hatice Arslan düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Cemil Arslan ise yaralandı. Yoğun dumandan etkilenen Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi.

Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten dört yola kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi' diye konuştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)