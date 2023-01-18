'Eski garson ayda 115 bin dolar kazanıyor' diyerek kandırdılar! Üç farklı isim, aynı kadın...

Türkiye'deki adı Aylin Turel, Kanada'da Denis Jonk, ABD'de ise Abigail Lois diye geçiyor. Çünkü aslında bu profil ismi. Uluslararası bir dolandırıcılık çetesi tarafından yaratıldı ve çok sayıda kişiyi mağdur etti.

Haber görünümlü bir metinde bu ismin kısa zamanda çok para kazandığı iddia ediliyor. Bunun için de genç bir kadının lüks ortamlarda çekilmiş fotoğrafları kullanılıyor. Metinde ise şöyle deniliyor:

2021 yılında restoranda garson olarak çalışıyordu. Şimdi 21 yaşındaki genç kadın ayda 115 bin dolar kazanıyor.

'1 AYDA 50 BİN DOLAR KAZANDI' YALANI

Kripto paraların aklına geldiği ve araştırma yapmaya başladığı belirtilen metinde kadının 'parmağını bile kıpırdatmadan' ilk 1 ayda 50 bin dolar kazandığından bahsedildi. Tabi bunlar bir dolandırıcılığın hikayesi... Her ülkede ismi değişen bu genç kızın belli bir süre içerisinde milyonlarca dolar para kazandığı bu şekilde anlatıldı.

ROBOT PROGRAM DEVREYE GİRİYOR

Dolandırıcılıksa haber görünümlü metnin altında başlıyor. Bu aşamada bir robot program devreye giriyor. Bilgilerini paylaşan, paralarını da bu programa girenler dolandırılmış oluyor.

CNN TÜRK muhabiri Emel Telli'nin haberine göre ülkede işlem gören borsalar üzerinde bir araştırma yapılması gerekiyor. Bu sistemin güvenlik adımlarının geçerli olup olmadığını kontrol edilmesi lazım. Garanti paranızı sistemden alıp alamamanız çok önemli.

"BÖYLE BİR KAZANÇ YÖNTEMİ HİÇBİR YERDE YOK"

Bilişim Uzmanı Emre Özcan da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu; Yazılan hikayede 17 gün içinde 19 bin dolara kadar kazanabileceğiniz söyleniyor. Böyle bir kazanç yöntemi hiçbir yerde yok. Kesinlikle imkansız.

Bu gösterişli hayat üzerinden bize bir kripto para dolandırıcılığı dayatması var. Sizden küçük bir garanti ister, büyük miktar vereceğini söyleyerek garanti ister, sonra bakarsınız ki o para elinden gitmiş olur.

Çok kısa aralıklarla çekim yapıp yapamadığınızı ve garanti paranızı sistemden alıp alamadığınızı kontrol etmeniz çok önemli.